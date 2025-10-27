Palestra contro il caro-vita | Abbonamenti rateizzati fino a 12 mesi e workout che si creano da soli

Cesenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rateizzare il costo dell’abbonamento fino a dodici mesi, diluendo la spesa ed evitando di pagare ‘tutto subito’. Nelle palestre 0.2 Fitness, che hanno una sede anche a Cesena, è possibile. Sono Indrit Belba e Gianluca Boresta, gestori delle strutture, a presentare la novità. “Le nostre palestre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il blitz di Ultima Generazione a Montecitorio contro il caro vita: “Tagliare subito l’Iva” - Alcuni attivisti si sono radunati lanciando a terra decine di forbici di carta colorate di fronte all’ingresso della Camera dei ... Lo riporta blitzquotidiano.it

“Stipendi, si torni alla scala mobile”. Appello di Avs contro il caro vita - Poiché gli stipendi degli italiani sono fermi da anni, mentre l’inflazione continua a correre erodendo il potere d’acquisto delle famiglie, basta adeguare le retribuzioni al ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Palestra Contro Caro Vita