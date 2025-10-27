Palestra contro il caro-vita | Abbonamenti rateizzati fino a 12 mesi e workout che si creano da soli

Rateizzare il costo dell’abbonamento fino a dodici mesi, diluendo la spesa ed evitando di pagare ‘tutto subito’. Nelle palestre 0.2 Fitness, che hanno una sede anche a Cesena, è possibile. Sono Indrit Belba e Gianluca Boresta, gestori delle strutture, a presentare la novità. “Le nostre palestre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it