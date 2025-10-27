Palestra contro il caro-vita | Abbonamenti rateizzati fino a 12 mesi e e workout che si creano da soli
Rateizzare il costo dell’abbonamento fino a dodici mesi, diluendo la spesa ed evitando di pagare ‘tutto subito’. Nelle palestre 0.2 Fitness, che hanno una sede anche a Cesena, è possibile. Sono Indrit Belba e Gianluca Boresta, gestori delle strutture, a presentare la novità. “Le nostre palestre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Con malincuore dobbiamo dire che Marco Ripamonti non c’è la fatta. Caro Marco,nella nostra palestra la tua presenza ci sarà sempre.E sei sempre un esempio per noi come dobbiamo confrontare la vera difficoltà. Ciao Marco… - facebook.com Vai su Facebook
Il blitz di Ultima Generazione a Montecitorio contro il caro vita: “Tagliare subito l’Iva” - Alcuni attivisti si sono radunati lanciando a terra decine di forbici di carta colorate di fronte all’ingresso della Camera dei ... blitzquotidiano.it scrive
“Stipendi, si torni alla scala mobile”. Appello di Avs contro il caro vita - Poiché gli stipendi degli italiani sono fermi da anni, mentre l’inflazione continua a correre erodendo il potere d’acquisto delle famiglie, basta adeguare le retribuzioni al ... Come scrive repubblica.it