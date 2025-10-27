Palermo-Monza Bianco ci crede | Dopo qualche difficoltà siamo sulla strada giusta

Monza, 27 ottobre 2025 – In Serie B stati di forma e classifica cambiano facilmente nel giro di un attimo. Tre partite fa sarebbe stato impossibile immaginare che il Monza potesse arrivare al big match di Palermo da leggera favorita. Ma ora il momento della sfida è arrivato e domani, ore 20.30 allo stadio Barbera, i biancorossi affrontano i rosanero con la possibilità di distanziarli di ben quattro punti. Dopo gli ultimi tre successi consecutivi in casa Monza si respira ormai una consapevolezza maggiore e un’ulteriore vittoria, contro una delle principali favorite per la promozione, aprirebbe agli uomini di Paolo Bianco scenari ancora più positivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Palermo-Monza, Bianco ci crede: “Dopo qualche difficoltà siamo sulla strada giusta”

