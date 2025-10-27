Palermo Futsal Club +3 in trasferta | vittoria nel derby cittadino contro la Merlo C5

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palermo Futsal Club torna al successo e lo fa ancora una volta lontano dalle mura amiche del Tocha Stadium. Vittoria importante in trasferta nel derby cittadino contro la Merlo C5, con il risultato finale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

palermo futsal club 3Palermo Futsal Club, +3 in trasferta: vittoria nel derby cittadino contro la Merlo C5 - Il Palermo Futsal Club torna al successo e lo fa ancora una volta lontano dalle mura amiche del Tocha Stadium. Secondo ilovepalermocalcio.com

Palermo Futsal Club, non basta il primo tempo: rimonta e sconfitta - Non basta un ottimo primo tempo al Palermo Futsal Club, che cede tra le mura amiche al Don Bosco Bonifato Alcamo con il punteggio di 2- Secondo palermotoday.it

Palermo Futsal Club ko all’esordio in Serie C1: derby al Palermo C5 - La prima storica partita nel campionato di Serie C1 vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e i “cugini” del Palermo Calcio a 5, guidati dal presidente Salvo Messeri. Secondo livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Futsal Club 3