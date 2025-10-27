Saviano. Sul Corriere della Sera, Roberto Saviano si occupa di criminalità a Palermo: «Taormina dava una mano ai genitori, proprietari del locale O’ Scruscio ». Per lo scrittore tutto il mondo è paese, quindi trasforma in napoletano il nome. Ma anche nel dialetto della sua città sarebbe comunque sbagliato, dovendosi scrivere «’O Scruscio», con la lettera «O» preceduta, e non seguita, dall’apostrofo, per indicare l’elisione della «l» nell’articolo «lo». Solo che Saviano sbaglia due volte, perché l’insegna del locale siciliano è Ò Scrusciu, con la «O» accentata. Lo scrittore infila poi questa frase: «Maranzano è figlio di una famiglia criminale in ascesa nello Zen, assolta nel processo che li vedeva imputati come uomini d’onore». 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Palermo è Napoli, per Saviano. E Pomezia fa provincia