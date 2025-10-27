Palermo è Napoli per Saviano E Pomezia fa provincia
Saviano. Sul Corriere della Sera, Roberto Saviano si occupa di criminalità a Palermo: «Taormina dava una mano ai genitori, proprietari del locale O’ Scruscio ». Per lo scrittore tutto il mondo è paese, quindi trasforma in napoletano il nome. Ma anche nel dialetto della sua città sarebbe comunque sbagliato, dovendosi scrivere «’O Scruscio», con la lettera «O» preceduta, e non seguita, dall’apostrofo, per indicare l’elisione della «l» nell’articolo «lo». Solo che Saviano sbaglia due volte, perché l’insegna del locale siciliano è Ò Scrusciu, con la «O» accentata. Lo scrittore infila poi questa frase: «Maranzano è figlio di una famiglia criminale in ascesa nello Zen, assolta nel processo che li vedeva imputati come uomini d’onore». 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Da Napoli a Palermo: due gemme del Sud, un solo mare da attraversare! Navigare tra queste due città è come percorrere un filo d’oro che lega culture, profumi e tradizioni. ?Una rotta storica che sa di sole, storia e street food. Pronto a salpare con noi nel - facebook.com Vai su Facebook
Palermo è Napoli, per Saviano. E Pomezia fa provincia - Tra Belve sbranate e plurali azzardati, le notti insonni di Lorenzetto a far le pulci ai giornali Belva. Segnala ilfoglio.it
Omicidio Taormina, la “colpa” è delle fiction? Il parere di Saviano - Lo scrittore di “Gomorra” conclude citando un aforisma dello scrittore James Baldwin: “Non tutto ciò che viene affrontato può essere cambiato ma nulla può essere cambiato finché non viene affrontato”. Secondo livesicilia.it
Traghetto Palermo-Napoli in fiamme al largo di Capri, la nave Rubattino arrivata in porto: salvi i 227 a bordo. La scintilla e l'incendio, cosa è successo - Paura domenica pomeriggio per i passeggeri della nave “Raffaele Rubattino”, della compagnia Grandi Navi Veloci, in navigazione lungo la tratta Palermo–Napoli. Come scrive corriereadriatico.it