Palermo coppia arrestata per abusi su minori | decisiva la telefonata di una delle piccole vittime al Telefono Azzurro | È essenziale offrire ai bambini la possibilità di essere ascoltati creduti e protetti

I due bambini – che vivevano in una situazione di profondo degrado e isolamento sociale - sono stati affidati a una comunità protetta, mentre la coppia è stata trasferita al carcere Pagliarelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

