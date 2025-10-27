Palermo coppia arrestata per abusi su minori | decisiva la telefonata di una delle piccole vittime al Telefono Azzurro | È essenziale offrire ai bambini la possibilità di essere ascoltati creduti e protetti

I due bambini – che vivevano in una situazione di profondo degrado e isolamento sociale - sono stati affidati a una comunità protetta, mentre la coppia è stata trasferita al carcere Pagliarelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Palermo, coppia arrestata per abusi su minori: decisiva la telefonata di una delle piccole vittime al Telefono Azzurro: «È essenziale offrire ai bambini la possibilità di essere ascoltati, creduti e protetti»

Altre letture consigliate

Palermo, abusi sessuali sui figli minori: coppia arrestata dopo una chiamata al Telefono Azzurro Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Bimba denuncia gli abusi sessuali dei genitori al Telefono Azzurro, coppia arrestata a Monreale vicino Palermo - Una bimba ha chiamato il Telefono Azzurro per denunciare gli abusi sessuali della madre e del compagno: due arresti a Monreale (Palermo) ... virgilio.it scrive

Abusi sessuali sui figli minori, arrestata coppia nel palermitano - PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni, ritenuti ... Come scrive iltempo.it

Monreale, arrestata una coppia accusata di aver costretto i figli a partecipare ad atti sessuali - Chiamando il Telefono Azzurro, una bambina ha salvato lei e suo fratello dagli abusi da parte della madre e del suo compagno. Secondo notizie.it