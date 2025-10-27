Palermo armi in mano ai giovanissimi | arrestato un 14enne con due pistole nello scooter

Pistole trovate nello scooter di un minorenne al mercato di Ballarò. La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un ragazzo di 14 anni dopo aver scoperto che nascondeva due pistole all'interno del suo scooter elettrico. L'episodio risale al 22 ottobre, quando gli agenti, durante un controllo nel mercato di Ballarò, hanno notato il giovane insieme a un gruppo di coetanei nei pressi di una rivendita di alimenti. Il comportamento nervoso del ragazzo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. Nel bauletto dello scooter sono state trovate due armi marca "Bruni": una pistola semiautomatica calibro 7.

