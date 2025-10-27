Palermo abusi sessuali sui figli minori | coppia arrestata dopo una chiamata al Telefono Azzurro

(Adnkronos) – Costringeva i due figli minorenni a partecipare agli atti sessuali consumati insieme al compagno. Per questo una donna di 44 anni e il suo compagno trentenne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo). A rivelare ogni cosa una dei due bambini, che ha contattato il Telefono Azzurro. La vicenda di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

