Palermo abusi sessuali sui figli minori | coppia arrestata dopo una chiamata al Telefono Azzurro

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Costringeva i due figli minorenni a partecipare agli atti sessuali consumati insieme al compagno. Per questo una donna di 44 anni e il suo compagno trentenne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo). A rivelare ogni cosa una dei due bambini, che ha contattato il Telefono Azzurro.  La vicenda di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

palermo abusi sessuali figliPalermo, abusi sessuali su figli minori: arrestata coppia - Una coppia della provincia di Palermo è stata arrestata con l'accusa di abusi sessuali sui figli minorenni della donna. Si legge su lapresse.it

palermo abusi sessuali figliAbusi sessuali sui figli minori, arrestata coppia nel palermitano - PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni, ritenuti ... Lo riporta iltempo.it

Costringe i figli minorenni a partecipare a rapporti sessuali: arrestata la madre e il compagno 44enne - La segnalazione ai carabinieri di Monreale è arrivata dagli operatori del Telefono Azzurro. Si legge su open.online

Cerca Video su questo argomento: Palermo Abusi Sessuali Figli