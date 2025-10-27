Palermo abusi sessuali su figli minori | arrestata coppia

Una coppia della provincia di Palermo è stata arrestata con l’accusa di abusi sessuali sui figli minorenni della donna. I carabinieri della Compagnia di Monreale ( Palermo ) hanno tratto in arresto i due conviventi, un uomo di 30 anni e una 44enne, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di atti sessuali con minorenne. Le indagini partite da una denuncia a Telefono Azzurro. La vicenda inizia con la denuncia di una bambina che, con straordinaria determinazione e coraggio, avrebbe contattato il numero di emergenza del Telefono Azzurro, affidando agli operatori il drammatico racconto di ripetuti abusi sessuali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, abusi sessuali su figli minori: arrestata coppia

