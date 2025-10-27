Paleari coma Pazzagli Da Costa e i numeri 12 e le loro giornate da eroi

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice di Israel nel Torino ha difeso la vittoria sul Genoa con un paio di parate pazzesche. Quella del vice del titolare è una carriera a parte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

paleari coma pazzagli da costa e i numeri 12 e le loro giornate da eroi

© Gazzetta.it - Paleari coma Pazzagli, Da Costa e... i numeri 12 e le loro giornate da eroi

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Paleari Coma Pazzagli Costa