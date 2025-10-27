Paleari coma Pazzagli Da Costa e i numeri 12 e le loro giornate da eroi
Il vice di Israel nel Torino ha difeso la vittoria sul Genoa con un paio di parate pazzesche. Quella del vice del titolare è una carriera a parte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
?| POSTPARTITA Le parole di #Paleari: “Oggi ci tenevo a fare una bella prestazione” #TorinoGenoa #SerieAENILIVE #ToroNews - facebook.com Vai su Facebook
Le parole del portiere del @TorinoFC_1906 Alberto $Paleari dopo $TorinoGenoa. Ai tuoi occhi chi è Paleari? Vuoi raccontarci come si è sentito il Paleari uomo in quei momenti? Paleari: “Io so qual è il mio ruolo qua al Torino, so cosa sono chiamato a fare. - X Vai su X