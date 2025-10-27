Palazzo Santo Spirito vince 4 Hotel | Esperienza divertente Barbieri è come in tv

Bergamo. “È stata un’esperienza bellissima e molto divertente: Bruno Barbieri e più in generale il programma sono proprio come si vedono in tv”. Così Dario Perico, titolare del ristorante bar Hortus, situato all’interno dell’hotel Palazzo Santo Spirito, a Bergamo in via Torquato Tasso, 82, racconta la partecipazione del rinomato albergo al programma “Bruno Barbieri – 4 Hotel”. Palazzo Santo Spirito è stato protagonista dell’ultima puntata di questa stagione, andata in onda domenica 26 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now, vincendola. La trasmissione, che ha condotto i telespettatori alla scoperta delle migliori strutture ricettive della Bergamasca, ha coinvolto gli hotel Le Funi in Città Alta, Bes Hotel Terme di Palazzago e La Ripa Boutique Hotel di Albino oltre al Palazzo Santo Spirito di Giancarlo Zambanini, che ha oreso parte alla puntata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

