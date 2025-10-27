Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli | eventi aperture straordinarie e inaugurazioni nella settimana di Ognissanti

Eventi, aperture straordinarie e inaugurazioni in programma a Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli nella settimana di Ognissanti:Villa Pignatelli sposta la chiusura settimanale al mercoledìDal 28 ottobre 2025 al 07 gennaio 2026, la chiusura settimanale del Museo Pignatelli alla Riviera di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026, Palazzo Reale di Milano ospiterà una straordinaria retrospettiva dedicata ai Macchiaioli, un movimento artistico fondamentale nella storia dell’arte italiana... From February 3 to June 14, 2026, Palazzo Reale in Milan wil - facebook.com Vai su Facebook

Palazzo Reale e Villa Pignatelli nella settimana di Ognissanti - Dal 28 ottobre 2025 al 07 gennaio 2026, la chiusura settimanale del Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia sarà effettuata tutti i mercoledì, in luogo del ... Riporta napolivillage.com

Napoli, Palazzo Reale e Villa Pignatelli nella settimana di Ognissanti - Dal 28 ottobre 2025 al 07 gennaio 2026, la chiusura settimanale del Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia sarà effettuata tutti i ... Si legge su sciscianonotizie.it

Un nuovo sito per Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli - È online il nuovo sito del Palazzo Reale di Napoli e di Villa Pignatelli, con l'immagine rinnovata del progetto di brand identity partito lo scorso anno. Come scrive ansa.it