Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli | eventi aperture straordinarie e inaugurazioni nella settimana di Ognissanti

27 ott 2025

Eventi, aperture straordinarie e inaugurazioni in programma a Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli nella settimana di Ognissanti:Villa Pignatelli sposta la chiusura settimanale al mercoledìDal 28 ottobre 2025 al 07 gennaio 2026, la chiusura settimanale del Museo Pignatelli alla Riviera di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un nuovo sito per Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli - È online il nuovo sito del Palazzo Reale di Napoli e di Villa Pignatelli, con l'immagine rinnovata del progetto di brand identity partito lo scorso anno. Come scrive ansa.it

