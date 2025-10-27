Palazzo Marino la classifica delle presenze | Sala maglia nera Gli stacanovisti? Bottelli e Giungi

Gli Stachanov del Consiglio comunale sono due: in ordine alfabetico, Federico Bottelli e Alessandro Giungi, entrambi del Partito democratico, entrambi con 241 presenze su 241 sedute dell’assemblea di Palazzo Marino dal 21 ottobre 2021 – prima seduta della consiliatura, la seconda per il sindaco Giuseppe Sala – allo scorso 29 settembre. Cento per cento delle presenze. Bottelli, però, è in vantaggio su Giungi per presenze alle votazioni in aula: 99,07% (3.422 su 3.454) a 90,59% (3.129). Sempre sul podio, al terzo posto, tra gli stacanovisti c’è un’altra consigliera dem, Roberta Osculati, presente al 99,17% delle sedute (239 su 241) e all’81,44% delle votazioni (2813 su 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

