PagoPA sposa il paga dopo | arriva Klarna per multe bolli e ticket sanitari

Importante accordo tra PagoPA, Klarna e WorldPay: sarà possibile pagare a rate anche le posizioni verso la Pubblica Amministrazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - PagoPA sposa il “paga dopo”: arriva Klarna per multe, bolli e ticket sanitari

Altre letture consigliate

Ecco l’outfit perfetto per chi vuole unire comfort e carattere: felpa @kontatto__ oversize effetto washed con stampa strong che si sposa benissimo con i jeans a lavaggio medio con micro strass che aggiungono luce e femminilità, creando un mix rock-chic ideal - facebook.com Vai su Facebook

Con PagoPA e Klarna ticket, multe e bollo auto si pagano a rate - Il sistema “acquista ora, paga dopo” è in continua espansione: finora Klarna ha permesso a molti utenti di acquistare beni, anche tecnologici, suddividendo l’importo in tre comode rate senza interessi ... Scrive macitynet.it