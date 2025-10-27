PagoPA integra Klarna | ora si possono pagare multe bolli e ticket sanitari a rate

Ora Klarna è fra le opzioni di pagamento di pagoPA. Quindi è possibile rateizzare, anche fino a 12 mesi, multe, bolli auto e ticket sanitari. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - PagoPA integra Klarna: ora si possono pagare multe, bolli e ticket sanitari a rate

