«P ago l’errore di un fonico: da tre anni ho l’ acufene. Potevo restare sordo», ha raccontato Piero Pelù in un’intervista al Corriere della Sera. Il cantante ha spiegato che, da quel giorno, «devo mettere spesso i tappi quando sono tra la gente o esco a cena, se ci sono rumori di piatti o voci acute che mi feriscono». Il suo racconto ha riportato l’attenzione su un problema che, secondo l’ IRCCS Ospedale San Raffaele, riguarda fino al 15% della popolazione, con oltre sei milioni di casi stimati in Italia. Acufene: questi 4 cibi possono ridurre il rischio X Cos’è l’acufene. L’acufene – o tinnito – non è una patologia in sé, ma un sintomo che si manifesta come la percezione di un suono inesistente nel mondo esterno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Pago l’errore di un fonico, potevo restare sordo», ha detto il cantante. Ecco tutto quello che c'è da sapere