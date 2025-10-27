Pagelle Lazio Juve, i giudizi dopo la serata dell’Olimpico: disastro generale. Il peggiore è il fantasma di Jonathan David. Conceicao almeno ci prova. « Conceicao almeno ci prova, David è un fantasma e un corpo estraneo ». Sono queste le conclusioni più significative emerse dalle pagelle di Lazio-Juve, discusse all’interno del format “ Ma Che Partita Hai Visto?” sul canale YouTube di .com. L’analisi post-partita, basata sui voti assegnati da Marco Baridon e commentati dai giornalisti Paolo Rossi e Chiara Aleati, boccia senza appello la prestazione offensiva e la gestione generale della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Lazio Juve: Conceicao almeno ci prova, David fantasma e corpo estraneo. Ma Tudor in allenamento cosa sta vedendo!? – VIDEO