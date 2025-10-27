Pagelle Lazio Juve | Conceicao almeno ci prova David fantasma e corpo estraneo Ma Tudor in allenamento cosa sta vedendo!? – VIDEO
Pagelle Lazio Juve, i giudizi dopo la serata dell’Olimpico: disastro generale. Il peggiore è il fantasma di Jonathan David. Conceicao almeno ci prova. « Conceicao almeno ci prova, David è un fantasma e un corpo estraneo ». Sono queste le conclusioni più significative emerse dalle pagelle di Lazio-Juve, discusse all’interno del format “ Ma Che Partita Hai Visto?” sul canale YouTube di .com. L’analisi post-partita, basata sui voti assegnati da Marco Baridon e commentati dai giornalisti Paolo Rossi e Chiara Aleati, boccia senza appello la prestazione offensiva e la gestione generale della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le pagelle di Lazio-Juve, notte fonda per i bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juventus 1-0, le pagelle della partita di Serie A $SkySport $SkySerieA $LazioJuventus - X Vai su X
Pagina 3 | Pagelle Juve: Cambiaso svogliato, David rassegnato, se ne salva solo uno - Voti e giudizi dei bianconeri dopo il deludente ko dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri ... Si legge su tuttosport.com
Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 2025/26 - Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 2025/26 Tre punti che servivano come una boccata d’ossigeno alla Juve. Segnala juventusnews24.com
Pagelle di Lazio-Juventus 1-0: Basic e David affossano Tudor, Isaksen show, terzo ko di fila per i bianconeri - 0 top e flop e pagelle: Basic segna in avvio e condanna i bianconeri alla terza sconfitta di fila. Si legge su sport.virgilio.it