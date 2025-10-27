MURIC 6,5. Dybala ferma la sua imbattibilità a 231’. Il portierone neroverde si era opposto subito prima a Cristante, ma sull’argentino non può nulla. Bene ancora in uscita su Cristante nel primo tempo, come nella ripresa quando dice no a Celik e a Wesley. Il palo lo salva su Pellegrini, respinto due volte anche nel recupero, ma lui il suo lo fa, e se il Sassuolo resta in partita gran parte del merito è suo. WALUKIEWICZ 6. Fatica più quando dalla sua parte si allarga Konè che non sugli attacchi frontali di Tsimikas: quando perde la posizione rimedia col mestiere. Più alto nella ripresa, con esiti non disprezzabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pagelle. Il migliore è il titolare a sorpresa Fadera, Doig ha gamba