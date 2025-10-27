Pagamento assegno di inclusione a ottobre 2025 date di accredito Inps e ultime novità
L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da mercoledì 15 ottobre 2025 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a settembre, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da oggi, lunedì 27 ottobre 2025, arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo perché diverse famiglie non riceveranno l’Adi a ottobre e cosa fare per rimediare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
