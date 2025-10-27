Padre e figlio accoltellati a Como sulla passeggiata di Villa Olmo 19enne e 16enne arrestati

Due giovani egiziani arrestati a Como per rapina violenta: padre e figlio indiani accoltellati a Villa Olmo per una collanina d’oro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padre e figlio accoltellati a Como sulla passeggiata di Villa Olmo, 19enne e 16enne arrestati

Como, Villa Olmo, turisti rapinati e accoltellati da un gruppo di “Maranza”, arrestati - com) Como, 27 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per concorso in rapina, un 19enne ed un 16enne egiziani, irregolari e privi di documenti, ... Segnala mi-lorenteggio.com

