Padova Jazz Festival 2025 le mostre in programma a Padova

Il Padova Jazz Festival, giunto alla sua ventisettesima edizione, si svolge dal 6 al 23 novembre 2025 e porta sul palco grandi nomi del jazz internazionale e italiano. I concerti si terranno in luoghi storici della città, tra cui il Teatro Verdi, il Caffè Pedrocchi e l’Università di Padova.Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it