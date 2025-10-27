Padova Congress lotta allo spreco alimentare con il progetto Food for Good

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padova Congress rafforza il proprio impegno per la sostenibilità aderendo al progetto Food for Good, l’iniziativa nazionale promossa da Federcongressi&eventi in collaborazione con le onlus Banco Alimentare e Equoevento, finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

