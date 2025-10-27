Ottobre è il mese simbolo della lotta contro il tumore al seno, e c’è un messaggio che non può essere ignorato: saltare il primo invito alla mammografia può costare caro. Uno studio condotto dal Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato su BMJ Open, lancia un campanello d’allarme: chi non partecipa alla prima chiamata di screening ha un rischio fino a quattro volte maggiore di ricevere una diagnosi di tumore in fase avanzata nei 25 anni successivi. Secondo i ricercatori, la prima mammografia è un momento chiave: “Identificare il tumore precocemente offre una finestra di tempo preziosa per intervenire e può cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia”, indica lo studio, che ha analizzato i dati di oltre 430. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ottobre rosa" contro il tumore al seno Perché la prevenzione è fondamentale