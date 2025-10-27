Ottobre Rosa 2025 sul fiume Amaseno | la pesca al colpo diventa simbolo di prevenzione e solidarietà
Roccasecca dei Volsci (LT), 27 ottobre 2025 – Si è svolta domenica 26 ottobre, sul suggestivo tratto del fiume Amaseno nel comune di Roccasecca dei Volsci, la quinta Gara Provinciale di Pesca al Colpo Femminile, organizzata dalla Sezione Provinciale FIPSAS di Latina, presieduta da Domenico Petruzzino, con la collaborazione della Responsabile Provinciale per la Pesca Femminile Anna Mula. Alla manifestazione hanno preso parte 21 donne, di età compresa tra i 12 e i 75 anni, provenienti dalle province di Latina e Roma. L’evento, denominato “Ottobre Rosa 2025”, si è inserito nel mese dedicato alla prevenzione senologica, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno — una malattia che ogni anno coinvolge migliaia di donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
OTTOBRE ROSA: l'autobus rosa delle prevenzione ha girato questa mattina le quattro frazioni del nostro comune riscuotendo curiosità e dando a numerosi cittadini informazioni sulla prevenzione del tumore al seno. L'autobus infine ha fatto sosta presso l - facebook.com Vai su Facebook
PittaRosso Pink Parade 2025, un fiume rosa per le vie di Monteroni d’Arbia - Si è svolta oggi, domenica 26 Ottobre, la dodicesima edizione della Pittarosso Pink Parade la camminata benefica a sostegno della ricerca di Fondazione Umberto Veronesi Ets sui tumori femminili. Lo riporta antennaradioesse.it
Un fiume rosa da Buguggiate a Bodio: in mille per la prevenzione del tumore al seno - Un successo che cresce di anno in anno per la camminata organizzata in occasione di Valbossa In Rosa. Da varesenews.it
Venicemarathon 2025, domina ancora l'Etiopia. Festa per ventimila appassionati - Successo per Marcello Panzone ed Elena Cazzanti nella mezza,Stefano Ghenda e Diletta Moressa primi nei 10 chilometri ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it