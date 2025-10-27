Ottobre Rosa 2025 sul fiume Amaseno | la pesca al colpo diventa simbolo di prevenzione e solidarietà

Roccasecca dei Volsci (LT), 27 ottobre 2025 – Si è svolta domenica 26 ottobre, sul suggestivo tratto del fiume Amaseno nel comune di Roccasecca dei Volsci, la quinta Gara Provinciale di Pesca al Colpo Femminile, organizzata dalla Sezione Provinciale FIPSAS di Latina, presieduta da Domenico Petruzzino, con la collaborazione della Responsabile Provinciale per la Pesca Femminile Anna Mula. Alla manifestazione hanno preso parte 21 donne, di età compresa tra i 12 e i 75 anni, provenienti dalle province di Latina e Roma. L’evento, denominato “Ottobre Rosa 2025”, si è inserito nel mese dedicato alla prevenzione senologica, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno — una malattia che ogni anno coinvolge migliaia di donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it