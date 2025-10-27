OTTOBRE DA PAURA | le uscite del mese più spaventose da leggere ad Halloween

Halloween si avvicina, bisogna tenersi pronti! Quindi agguantate il vostro gatto nero, una copertina calda e una tisana speziata, scegliete l’angolino più cozy di casa e mettetevi comodi: abbiamo un sacco di nuove letture da proporvi! “Qualcosa là fuori. Un’antologia New Black Horror”, a cura di Jordan Peele e John Joseph Adams (Sellerio). L’antologia vincitrice del Bram Stoker Award e del British Fantasy Award, è una gemma nata dal genio di Jordan Peele, acclamato regista horror di classici contemporanei come Get Out-Scappa, Us-Noi e Nope. Qui troverete diciannove racconti, storie originali accomunate da temi più che mai attuali: la diversità, il trauma, il razzismo, la violenza della repressione, letti attraverso la lente del weird e dell’horror. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

