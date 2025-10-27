Ostia troppo forte Il Castello non regge

0 OSTIA MARE 3: Osama, Bugari, Valentino (31' st Cilenti), Palestini, Paramatti, Dovhanyk (1' st Abagnale), Fiscaletti, Clerici (1' st Selemby), Morais, Kari, Traini (30' pt Dompnier). Panchina: Coccia, Garbattini, Tarulli, Bartoli, Taddei. All. Monaco OSTIA MARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (23' st Baldassi), Badje (7' st Gueye), Felici (34' st Marralli), Greco (34' st Lazzeri), Spinosa, Vagnoni. Panchina: Midio, Cinque, Lazzeri, Rasi, Tesauro, Pontillo. All. D'Antoni Arbitro: Gallo di Bologna Reti: 13' pt Spinosa, 23' pt Vianni, 44' st Baldassi Niente da fare per il Castelfidardo.

