Ostia | molotov contro il ristorante Nonna l' attentato incendiario per un conto non pagato

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un conto non pagato. Questo sarebbe il movente che ha portato un uomo a lanciare una molotov contro un ristorante di Ostia. Era lo scorso mese di luglio quando il ristorante Nonna fu vittima di un attentato incendiario. Lo stesso ordigno artigianale era stato lanciato, qualche giorno prima, sotto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

