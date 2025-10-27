Ostia attentato dinamitardo nella notte | l’esplosione davanti a un negozio

Cdn.ilfaroonline.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ostia, 27 ottobre 2025 – Pura a Ostia nella notte appena trascorsa dove, nei pressi di via Castel Fusano, per un attentato dinamitardo ai danni di un esercizio commerciale. In corso da questa mattina una vasta operazione è stata svolta dalla P olizia di Stato sul litorale ostiense. L’attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma, coinvolge oltre 100 agenti, tra Squadra Mobile capitolina, X Distretto Lido, Reparto Prevenzione Crimine ed Unità cinofile antidroga. Nel corso delle attività investigative è stato individuato il presunto responsabile dell’attacco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ostia attentato dinamitardo notteOstia, attentato dinamitardo nella notte: l’esplosione davanti a un negozio - Ostia, 27 ottobre 2025 – Pura a Ostia nella notte appena trascorsa dove, nei pressi di via Castel Fusano, per un attentato dinamitardo ai danni di un esercizio commerciale. Scrive ilfaroonline.it

ostia attentato dinamitardo notteOstia, attentato dinamitardo a un esercizio commerciale: maxi operazione della Polizia - Maxi operazione della Polizia con oltre 100 agenti e indagini coordinate dall’Antimafia ... Secondo ilquotidianodellazio.it

ostia attentato dinamitardo notteOstia, attentato dinamitardo a un locale: maxi blitz della Polizia sul litorale - Ostia ancora paura: attentato dinamitardo contro un locale in via di Castel Fusano. romait.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ostia Attentato Dinamitardo Notte