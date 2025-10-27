Ostia attentato dinamitardo nella notte | l’esplosione davanti a un negozio
Ostia, 27 ottobre 2025 – Pura a Ostia nella notte appena trascorsa dove, nei pressi di via Castel Fusano, per un attentato dinamitardo ai danni di un esercizio commerciale. In corso da questa mattina una vasta operazione è stata svolta dalla P olizia di Stato sul litorale ostiense. L’attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma, coinvolge oltre 100 agenti, tra Squadra Mobile capitolina, X Distretto Lido, Reparto Prevenzione Crimine ed Unità cinofile antidroga. Nel corso delle attività investigative è stato individuato il presunto responsabile dell’attacco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi degli ordigni. C’è un’auto rubata, il cui furto è stato denunciato a luglio scorso a Ostia. ? - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, attentato dinamitardo nella notte: l’esplosione davanti a un negozio - Ostia, 27 ottobre 2025 – Pura a Ostia nella notte appena trascorsa dove, nei pressi di via Castel Fusano, per un attentato dinamitardo ai danni di un esercizio commerciale. Scrive ilfaroonline.it
Ostia, attentato dinamitardo a un esercizio commerciale: maxi operazione della Polizia - Maxi operazione della Polizia con oltre 100 agenti e indagini coordinate dall’Antimafia ... Secondo ilquotidianodellazio.it
Ostia, attentato dinamitardo a un locale: maxi blitz della Polizia sul litorale - Ostia ancora paura: attentato dinamitardo contro un locale in via di Castel Fusano. romait.it scrive