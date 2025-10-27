Ostia Antica il parco pubblico può aspettare | prima si fanno i parcheggi
Il parco previsto in via Arturo Evans può aspettare. I fondi a disposizione per realizzare l’ambito “Ostia Antica” nel programma comunale “15 progetti per la città dei 15 minuti” verranno prioritariamente dirottati per realizzare un’altra opera: i parcheggi.La città dei 15 minutiLa decisione è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Indecisi su cosa fare sabato sera? Il Museo Ostiense è aperto al pubblico gratuitamente, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo arrivo in biglietteria alle 21.30 e ultimo ingresso al museo alle 22. Ulteriori info per le modalità di visita qui: https://ostiaantica.cultura.gov. - facebook.com Vai su Facebook
Parco archeologico di Ostia antica, nel 2023 i visitatori crescono del 27% - 553 visitatori, un incremento rispetto al 2022 del 27%, corrispondente ad una crescita degli introiti del 34%. Si legge su rainews.it
Parco Archeologico Ostia Antica, riapre al pubblico dopo tre anni il Museo Ostiense - D'altronde, la struttura che custodisce le testimonianze rinvenute nel Parco Archeologico di Ostia Antica, è ... Secondo rainews.it
Parco archeologico di Ostia antica, nel 2023 +27% visitatori - 553 visitatori, un incremento rispetto al 2022 del 27%, corrispondente ad un incremento degli introiti del 34% ed ... Riporta ansa.it