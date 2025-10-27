Ospite del Rotary la vaticanista che fece lo scoop delle dimissioni di papa Ratzinger grazie alla conoscenza del latino

“Le gambe mi tremavano e mi sembrava che la testa stesse per scoppiarmi. Quando poi ho sentito la parola conclave mi sono sentita male”. Molto pathos e grande capacità di coinvolgimento, degno di un’ottima giornalista, nel racconto di Giovanna Chirri, vaticanista dell’agenzia giornalistica Ansa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it