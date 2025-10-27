Ospedale San Martino cortocircuito a un gruppo di continuità Fumo ma nessuna conseguenza

Ilsecoloxix.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di martedì il servizio al pubblico del Centro trasfusionale sarà spostato al terzo piano del monoblocco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ospedale san martino cortocircuito a un gruppo di continuit224 fumo ma nessuna conseguenza

© Ilsecoloxix.it - Ospedale San Martino, cortocircuito a un gruppo di continuità. Fumo ma nessuna conseguenza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ospedale san martino cortocircuitoOspedale San Martino, cortocircuito a un gruppo di continuità. Fumo ma nessuna conseguenza - Nella giornata di martedì il servizio al pubblico del Centro trasfusionale sarà spostato al terzo piano del monoblocco ... Come scrive ilsecoloxix.it

ospedale san martino cortocircuitoFumo nel centro trasfusionale del San Martino, trasferite le attività del reparto - È stato un corto circuito del sistema elettrico a creare un denso fumo nero che nella serata di lunedì ha invaso il Centro Trasfusionale dell'ospedale San Martino di Genova. Lo riporta primocanale.it

ospedale san martino cortocircuitoOspedale San Martino, corto circuito al Centro trasfusionale. Trasferite le attività del reparto - L’area, che si trova al Monoblocco, è stata avvolta da una spessa coltre di fumo, sebbene non si sia verificato un incendio. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale San Martino Cortocircuito