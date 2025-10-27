Ospedale San Martino cortocircuito a un gruppo di continuità Fumo ma nessuna conseguenza
Nella giornata di martedì il servizio al pubblico del Centro trasfusionale sarà spostato al terzo piano del monoblocco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
