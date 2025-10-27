Osnato blinda la Manovra | Finanziaria equilibrata Il resto è voglia di visibilità

Roma, 27 ottobre 2025 – La proposta della Lega di incrementare il contributo da parte delle banche e del mondo del credito nell’iter parlamentare della Legge di Bilancio accende il dibattito interno alla maggioranza. Eppure per Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, la soluzione è semplice: “La Lega ha il ministro dell’Economia e delle Finanze, chieda a lui cosa vuole fare”, dichiara, e bolla come “ricerca di visibilità” le posizioni degli alleati del Carroccio, che pure, sottolinea, “hanno condiviso il percorso che ha portato alla Manovra”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Osnato blinda la Manovra: “Finanziaria equilibrata. Il resto è voglia di visibilità”

