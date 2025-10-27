La proposta della Lega di incrementare il contributo da parte delle banche e del mondo del credito nell’iter parlamentare della Legge di Bilancio accende il dibattito interno alla maggioranza. Eppure per Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, la soluzione è semplice: "La Lega ha il ministro dell’Economia e delle Finanze, chieda a lui cosa vuole fare – dichiara, e bolla come "ricerca di visibilità" le posizioni degli alleati del Carroccio, che pure – sottolinea – "hanno condiviso il percorso che ha portato alla Manovra". Onorevole Osnato, sulle questione banche anche Raffaele Nevi di Forza Italia ha condiviso la sua posizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Osnato blinda la legge: "Finanziaria equilibrata. Il resto è voglia di visibilità"