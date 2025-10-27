Ortona visita istituzionale del Royal Military College canadese a Casa Berardi

Nei giorni scorsi una delegazione del Royal Military College del Canada, composta da circa trenta tra cadetti, ufficiali e veterani, ha fatto tappa a Casa Berardi, monumento nazionale della città, per una visita commemorativa guidata dalla storica Caroline D’Amours, professore associato del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

