Ortona visita istituzionale del Royal Military College canadese a Casa Berardi
Nei giorni scorsi una delegazione del Royal Military College del Canada, composta da circa trenta tra cadetti, ufficiali e veterani, ha fatto tappa a Casa Berardi, monumento nazionale della città, per una visita commemorativa guidata dalla storica Caroline D’Amours, professore associato del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
