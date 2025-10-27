Orsini | Cambiamenti in fretta il nostro è un grido di allarme
“Io non vedo cambiamenti, abbiamo bisogno di vederli in fretta. Io credo che la competitività degli altri continenti ci stia inasprendo ancora di più e dal momento in cui vediamo dei dati arrivare dalla Cina più 14% in sei mesi di prodotti perché non vanno più negli Stati Uniti, io credo che si debba correre ai ripari e comunque fare qualcosa”. A dirlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando a margine dell’ assemblea pubblica di Federchimica a Milano. “Ci incontreremo con la Confindustria francese e tedesca a novembre proprio per portare il nostro grido d’allarme perché qui serve cambiare metodo e abbiamo bisogno che sia anche veloce”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
