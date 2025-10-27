– Un episodio di violenza ha turbato la sera di domenica 26 ottobre 2025 a Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino. Un uomo di 32 anni è stato colpito ripetutamente con un coltello mentre si trovava su una panchina lungo via Lungo Arda. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’aggressore si è avvicinato senza esitazione, sferrando almeno dieci fendenti all’addome e al collo della vittima. La dinamica suggerisce un movente di natura passionale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Orrore in centro, volano coltellate, poi la benzina e il fuoco: la scoperta shock dei soccorritori