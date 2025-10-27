Orrore in centro | volano coltellate poi la benzina e il fuoco | la scoperta dei soccorritori

Un violento dramma di gelosia ha sconvolto la tranquillità di Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino, nella serata di domenica 26 ottobre 2025. Un uomo di 32 anni è stato aggredito brutalmente a coltellate mentre si trovava su una panchina lungo via Lungo Arda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane sarebbe stato raggiunto da un altro uomo che, senza alcuna esitazione, lo avrebbe colpito ripetutamente all’addome e al collo. Almeno dieci fendenti, sferrati con una furia cieca che lascia intendere un movente passionale. Il 32enne è stato trovato riverso in una pozza di sangue dal personale del 118, allertato da alcuni passanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it