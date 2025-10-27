Orrore in centro | volano coltellate poi la benzina e il fuoco | la scoperta dei soccorritori
Un violento dramma di gelosia ha sconvolto la tranquillità di Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino, nella serata di domenica 26 ottobre 2025. Un uomo di 32 anni è stato aggredito brutalmente a coltellate mentre si trovava su una panchina lungo via Lungo Arda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane sarebbe stato raggiunto da un altro uomo che, senza alcuna esitazione, lo avrebbe colpito ripetutamente all’addome e al collo. Almeno dieci fendenti, sferrati con una furia cieca che lascia intendere un movente passionale. Il 32enne è stato trovato riverso in una pozza di sangue dal personale del 118, allertato da alcuni passanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'autrice Premio Nobel Olga Tokarczuk torna in libreria con "Empusium": una storia di natura e orrore. 1913. Il giovane Mieczyslaw, malato di polmoni, arriva a Görbersdorf, noto centro di cure della Bassa Slesia, ed entra subito a far parte della piccola variegat - facebook.com Vai su Facebook
Ucciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la ex moglie: orrore a Roma - Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate davanti alla ex moglie. Da leggo.it