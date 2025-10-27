Orrore al cimitero | la seppelliscono viva di fianco al marito

Una storia assurda ha visto come protagonista una donna di sessantatré anni. Si era recata al cimitero per trovare il marito, morto pochi mesi. E’ stata seppellita in una tomba limitrofa Una disavventura incredibile, un incubo che si è materializzato davanti agli occhi della sfortunata protagonista, che non è riuscita a sfuggire ad un destino beffardo. Ciò che è accaduto ad una donna di sessantatré anni ha davvero dell’incredibile. Ed ha lasciato di stucco tutti i familiari. Va al cimitero e finisce seppellita viva in una tomba: è accaduto in Italia – cityrumors.it – Pixabay foto Maria, nome di fantasia, è rimasta coinvolta in un drammatico incidente: tutto è accaduto in pochi secondi, davanti agli occhi increduli dei presenti e dei soccorritori, che non sono riusciti ad evitare gli eventi che si sono succeduti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

