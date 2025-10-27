Orrore a Sezze uomo uccide e seziona un cane

Sezze, 27 ottobre 2025 – Nella mattinata di oggi 27 ottobre 2025, le guardie ittiche zoofile della FIPSAS, coordinate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, sono intervenute a seguito di una segnalazione pervenuta in località Ceriara di Sezze. La segnalazione riguardava la presenza di un uomo di nazionalità straniera che avrebbe ucciso e sezionato un cane. Giunte tempestivamente sul posto, le guardie sono riuscite a documentare l’intera scena in pochi minuti. Alla vista degli operatori, l’uomo ha raccolto la carne dell’animale, riponendola in una busta, per poi darsi alla fuga verso le colline circostanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it