Orrore a Sezze | un uomo uccide e seziona un cane

Latinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orrore  sul territorio di Sezze, dove un uomo ha ucciso e sezionato un cane. L'allarme è scattato questa mattina, lunedì 27 ottobre, e ha portato all'intervento immediato delle guardie zoofile della Fipsas in località Ceriara. Arrivate sul posto, le guardie, coordinate dal responsabile regionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

orrore sezze uomo uccideOrrore a Sezze, uomo uccide e seziona un cane - Alla vista delle guardie Ipsas l’uomo ha raccolto la carne dell’animale, riponendola in una busta, per poi darsi alla fuga verso le colline circostanti ... Scrive ilfaroonline.it

Bloccato dopo inseguimento a Sezze: deteneva un piccolo arsenale illegale - Notte di tensione a Sezze, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni, ... Da latinapress.it

Cerca Video su questo argomento: Orrore Sezze Uomo Uccide