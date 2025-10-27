Orrore a Sezze | un uomo uccide e seziona un cane
Orrore sul territorio di Sezze, dove un uomo ha ucciso e sezionato un cane. L'allarme è scattato questa mattina, lunedì 27 ottobre, e ha portato all'intervento immediato delle guardie zoofile della Fipsas in località Ceriara. Arrivate sul posto, le guardie, coordinate dal responsabile regionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
