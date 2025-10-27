Orrore a Sezze | extracomunitario uccide e seziona un cane per raccoglierne la carne Brambilla | crimine raccapricciante

Orrore a Sezze, in provincia di Latina, dove questa mattina un uomo ha ucciso e sezionato un cane, per poi raccogliere la carne dell’animale, riporla in una busta, e darsi alla fuga verso le colline circostanti. L’episodio è avvenuto in località Ceriara e sul posto, allertate da una segnalazione, sono intervenute le guardie ittiche zoofile della Fipsas, che sono riuscite a documentare l’intera scena in pochi minuti. Pertanto, il materiale fotografico e video raccolto verrà trasmesso alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda ed escludere l’eventualità che si siano verificati episodi analoghi nella zona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

