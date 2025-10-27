Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 20 al 26 Ottobre 2025
Transiti della settimana dal 20 al 26 Ottobre Con il Sole e Marte congiunti in Scorpione, siamo ancora immersi in un'atmosfera di intensa trasformazione. Questo è un tempo per guardare dentro di noi, affrontare le ombre e lasciare andare ciò che non serve più, come un portale di purificazione che ci spinge verso una verità.
