? Ariete. Hai energia da togliere, ma attenzione: la luna dissonante richiede che tu non ti lanci troppo a testa bassa. Sul lavoro pondera bene le battaglie che scegli; in amore la sincerità paga. Consiglio: ascolta prima, parla dopo.? Toro. Giornata di concretezza: il trigono lunare ti offre stabilità, ma ricorda che anche il cuore vuole cura. Nel lavoro contano costanza e precisione; in amore un gesto semplice vale più di mille parole. Consiglio: non correre, scegli la qualità.? Gemelli. Le tue idee brillano e nuovi contatti potrebbero aprire varchi interessanti. Ma attenzione alla stanchezza emotiva: qualche pausa ti farà bene. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oroscopo lunedì 27 ottobre 2025