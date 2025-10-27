Oroscopo dell’Autunno 2025 Ecco le previsioni di Artemide per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

. Ariete – Il vento fresco che accende la scintilla Settembre ti sfiora come una folata chiara: senti il corpo svegliarsi, la mente fare spazio, il cuore dire “adesso”. È l’ autunno 2025 in cui smetti di rincorrere e inizi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo dell’Autunno 2025. Ecco le previsioni di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Scopri altri approfondimenti

Buon venerdì 24 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo novembre 2025, previsioni e consigli mensili per tutti i segni - Sarà un periodo interessante e stimolante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Lo riporta tg24.sky.it

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Acquario, Pesci e Capricorno tra i segni più fortunati! - Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! Scrive alfemminile.com

Oroscopo per tutti i segni di novembre 2025, Bilancia con straordinaria lucidità - In questo mese che apre al freddo autunnale, la Bilancia troverà una meravigliosa chiarezza mentale, mentre il Leone mostrerà determinazione ... Segnala it.blastingnews.com