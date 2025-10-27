Oroscopo del 27 ottobre 2025 | energia pratica scelte chiare e piccoli passi che fanno strada

La Luna favorisce pragmatismo e costanza. È il momento di chiudere le cose iniziate, ordinare l’agenda e trasformare le buone intenzioni in azioni verificabili. Meno fronzoli, più risultati. Ariete? Parola chiave: metodoAmore: schiettezza sì, ma con tatto: una frase detta bene apre porte.Lavoro: sprint sui compiti rapidi, evita di disperderti in mille inizi.Benessere: 20 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

