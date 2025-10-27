C’È UN METALLO che, più di ogni altro, ha da sempre simboleggiato ricchezza e bellezza: l’oro. Ma quello del terzo millennio non brilla più solo per caratura; deve luccicare anche per etica, tracciabilità e sostenibilità. È questa la trasformazione che sarà al centro dell’evento "L’Oro del Fare – Filiere, persone, territori" nell’ambito del ciclo Qn Distretti promosso da Quotidiano Nazionale. L’appuntamento è fissato per domani ad Arezzo, distretto orafo che da solo rappresenta una fetta determinante dell’export italiano. Nella storica sede della Fraternita dei Laici in piazza Grande ci sarà la partecipazione di un parterre di alto livello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oro sostenibile. Arezzo indica la via del futuro