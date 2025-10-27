Ornella Vanoni annuncia una special edition dell’album Sheherazade con un inedito
Ornella Vanoni annuncia una special edition dell’album Sheherazade per i 30 anni dalla pubblicazione, con un inedito e i brani rimasterizzati dai nastri originali. A trent’anni dalla sua prima pubblicazione, torna uno dei dischi più amati di Ornella Vanoni: Sheherazade. Dopo il successo del remix di Rossetto e cioccolato, uscito lo scorso giugno, Nar International prosegue i festeggiamenti per il trentennale di Sheherazade attraverso una speciale edizione, con i brani rimasterizzati dai nastri originali, impreziosita da un inedito firmato dalla stessa Vanoni con Giorgio Conte, Senza di te, rimasto escluso dall’album del 1995, e dalla versione piano e voce di Bello amore, con gli autori del brano (Giuseppe Barbera e Ornella Vanoni) che lo interpretano nella sua essenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
