Inter News 24 L’ex calciatore Massimo Orlando si è espresso così sulla lite avuta a bordocampo durante Napoli Inter tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha commentato l’acceso diverbio tra Antonio Conte e Lautaro Martínez avvenuto durante Napoli-Inter. Secondo Orlando, certe tensioni in campo “ci stanno” e la reazione dell’attaccante argentino è figlia del suo “essere argentino”. Tuttavia, ritiene che il capitano della Beneamata abbia sbagliato a cadere nella provocazione, perché un allenatore esperto come Conte “ci sguazza” in queste situazioni di nervosismo, traendone vantaggio per sé e per la sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Orlando punta il dito contro Lautaro: «Con Conte è venuto fuori il suo essere argentino ma ha sbagliato, vi dico perché»