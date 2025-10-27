Ordine accusa | Per gli arbitri è la resa assoluta Il problema è questo
Inter News 24 Le parole di Franco Ordine, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Franco Ordine, nel suo editoriale per Il Giornale, ha parlato del calcio di rigore concesso in Napoli Inter. ERRORI ARBITRALI – Così non var. Così non va in assoluto a causa della resa degli arbitri in questo inizio di stagione scandito più da casi spinosi e polemiche velenose che da decisioni apprezzate. È il peggior incipit da qualche tempo a questa parte di cui deve farsi carico il designatore Gianluca Rocchi per capire in fretta cosa non funziona e se in qualche modo, l’agitazione della categoria per la vicenda del ritardo nel pagamento delle note spese, ha influito sulla serenità della sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
