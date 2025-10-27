Orban | Trump sbaglia su Putinci andrò
14.00 "L'Unione europea non conta nulla. E Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Così il premier ungherese Orban, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità' di risolvere la guerra. Noi non abbiamo un ruolo", sostiene Orban. "Presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio". Poi l'incontro con la premier, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MELONI. PERCHÉ NO Gravissimo che Giorgia Meloni si sia detta contraria a modificare il diritto di veto del singolo paese in ambito UE. Segnale evidente a Orban, Trump e per le destre europee che verranno. Conferma insomma l'Europa delle piccole patrie. - facebook.com Vai su Facebook
Orban prepara il Summit Trump-Putin a Budapest mentre Zelensky è a Washington https://ilmetropolitano.it/2025/10/17/orban-prepara-il-summit-trump-putin-a-budapest-mentre-zelensky-e-a-washington/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Orban: «Sull'Ucraina l'Ue non conta nulla. E Trump sbaglia su Putin: gli dirò di togliere le sanzioni». Ora l'incontro con Meloni - Il premier ungherese Viktor Orban oggi in Vaticano e a Roma: prima l'incontro con il Papa, poi con Giorgia Meloni. msn.com scrive
Orbàn, schiaffo all’Europa: “Trump sbaglia su Putin, vado da lui per fargli togliere le sanzioni” - Intervista al presidente ungherese: “L’Unione non conta nulla, è fuori dai giochi. Secondo repubblica.it