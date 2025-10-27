Orban | Trump sbaglia su Putinci andrò

14.00 "L'Unione europea non conta nulla. E Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Così il premier ungherese Orban, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità' di risolvere la guerra. Noi non abbiamo un ruolo", sostiene Orban. "Presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio". Poi l'incontro con la premier, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it